L’Oréal : une flotte électrique et hybride d’ici 2023 en Allemagne

FLOTTE - Après les filiales belge et suisse qui ont récemment décidé de renoncer au diesel dans leur parc automobile, L’Oréal Allemagne vient d’annoncer son intention d’électrifier la totalité de sa flotte d’ici la fin 2023. L’entreprise prendra à sa charge les frais d’installation d’une borne de recharge au domicile des salariés concernés par cette nouvelle « policy car ».



En 2009, Renault présentait au salon de Francfort le concept ZOE, préfiguration de la citadine électrique qui sortira des chaînes de Flins (Yvelines) fin 2012 et dont la seconde génération est commercialisée depuis l’automne dernier.

À cette occasion, le Losange nouait un partenariat avec L’Oréal. Objectif de cette opération de cobranding développée avec la marque Biotherm, propriété du leader mondial de la cosmétique : diffuser des « senteurs actives » adaptées au moment de la journée via une climatisation intelligente qui évite le dessèchement cutané. Deux éléments qui seront repris sur la version de série, mais sans L’Oréal.

Moins d’avion, plus de train et de voitures électriques

Onze ans plus tard, toujours en Allemagne, la filiale du groupe tricolore vient d’annoncer son ambition d’électrifier la totalité de sa flotte d’ici la fin 2023. Exit les modèles diesel et essence qui seront progressivement remplacés par des véhicules hybrides - rechargeables ou non - et 100 % électriques, sans que l’on connaisse les détails de la nouvelle « policy car » en matière de marques ou de modèles retenus.

Une mesure destinée à réduire de 25 % les émissions de CO2 du groupe d’ici 2025 qui s’accompagne d’un programme de pose de bornes de recharge résidentielles (Wallbox) au domicile des employés - pris en charge intégralement par l’entreprise - et d’une nouvelle politique en matière de déplacements faisant la part belle au bus et au train, moins émetteurs que l’avion.

EDF : en 2030, ses 20 000 voitures et utilitaires seront électriques

L’électrification des flottes : une tendance de fond

Au siège allemand situé à Düsseldorf - l’une des nombreuses villes du pays à avoir banni les vieux diesel de son centre -, 26 nouvelles bornes seront déployées à court terme et viendront s’ajouter aux 4 actuellement opérationnelles. Une infrastructure et une électrification complète du parc qui font partie intégrante de la stratégie « Green Move » dont l’ambition est de faire du groupe L’Oréal une entreprise neutre en carbone à l’horizon 2025.

L’été dernier, l’énergéticien allemand EnBW annonçait vouloir électrifier la totalité de sa flotte, soit quelque 14 000 véhicules. En France, Schneider a récemment révélé à la presse son ambition de voir son parc n’être composé que de véhicules 100 % électrique d’ici 2030.

Le cabinet de conseil en stratégie Accenture ainsi que l’opérateur telecoms Orange ont été parmi les premiers grands groupes à investir dans des solutions d’autopartage électriques et à électrifier leurs parcs de véhicules. SAP Labs France - l’une des divisions R&D de l’éditeur de logiciel - qui a renoncé dès 2016 au diesel dans sa flotte souhaite remplacer tous ses véhicules par des modèles « zéro émission » d’ici 2021.