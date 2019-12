Lithium : après Tesla, BMW signe un contrat avec le chinois Ganfeng

D’ici 2025, BMW aura besoin de 7 fois plus de Lithium pour la confection de batteries pour véhicules électriques

L’allemand BMW signe un contrat d’approvisionnement en lithium avec le groupe chinois Ganfeng. Objectif : sécuriser ses besoins dans cette matière première dans l’optique de produire 25 modèles électrifiés d’ici à 2023, soit deux ans avant l’objectif initial, dont plus de la moitié « entièrement électriques ».





Un partenariat qui devrait permettre au constructeur allemand de couvrir « 100 % de ses besoins », a déclaré Andreas Wendt, son directeur des achats. D’une valeur de 540 millions d'euros, ce contrat de fourniture en hydroxyde de lithium s’étend sur une période de cinq ans, entre 2020 et 2024.

« D'ici 2025, pour le seul lithium, nous prévoyons avoir besoin d'environ sept fois la quantité que nous consommons aujourd'hui », a par ailleurs tenu à préciser le responsable.

Les minerais extraits par Ganfeng seront ainsi directement recueillis par BMW, conformément à sa nouvelle politique d’achats récemment dévoilée, qui vise notamment à maximiser la traçabilité de ses matières premières, ainsi que les conditions de respect environnemental liées à leur extraction. Minerais qui seront par la suite mis à disposition des fabricants de cellules de batteries avec lesquels le groupe collabore (CATL et Samsung SDI).



Exigence éthique : BMW persiste et signe

Selon un communiqué de BMW, le processus d’extraction du lithium australien mis en place par son partenaire chinois obéit aux « normes de durabilité les plus strictes ». Et la compagnie bavaroise de marteler à nouveau son leitmotiv dans ce domaine :

« La durabilité est un aspect important de notre stratégie d'entreprise et joue un rôle central dans le développement de l'électromobilité. Nous sommes pleinement conscients de nos responsabilités : le lithium et les autres matières premières doivent être extraits et traités dans des conditions éthiques responsables ».

Pour rappel, BMW a aussi annoncé il y a quelque temps vouloir s’approvisionner en cobalt directement auprès des mines australiennes et marocaines, afin d’éviter d’être associé aux mines à la réputation sulfureuse de la République Démocratique du Congo (RDC).

Le groupe munichois qui promet également que ses groupes de propulsion électrique de cinquième génération, baptisée GEN5, seront produits sans utilisation de terres rares.