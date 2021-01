La Volkswagen ID.3 électrique moins chère que la Golf essence

TARIFS - En adoptant une batterie de plus petite capacité offrant 350 km d’autonomie, la Volkswagen ID.3 introduite en Europe en septembre dernier devient particulièrement compétitive dans les pays qui subventionnent l’achat de voitures électriques. En France, la compacte est ainsi 650 euros moins chère que sa sœur Golf à motorisation essence.



Premier modèle à étrenner la plateforme modulaire MEB (Modular Elektro Baukasten) dédiée aux voitures électriques du groupe, la berline compacte ID.3 s’est vendue à plus de 50 000 exemplaires en Europe entre septembre - date de sa commercialisation - et décembre 2020. En quatre mois, le modèle « zéro émission » phare de Volkswagen a réussi à se hisser à la troisième position des ventes de véhicules à batteries sur le continent, derrière la Renault ZOE et la Tesla Model 3.

Autonomie WLTP de 350 km

Après la batterie de 58 kWh offrant jusqu’à 425 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP installée pour la première fois sur la série de lancement First, celle de 77 kWh (542 km) réservée à la finition Tour dépourvue de la place arrière centrale, le constructeur lance en Europe l’accumulateur d’une capacité de 45 kWh. Réservé à la finition d’accès City, ce dernier offre jusqu’à 350 km d’autonomie WLTP et est exclusivement disponible avec la motorisation de 110 kW/150 ch, elle aussi nouvellement ajoutée au catalogue.

Facturée 33 890 euros hors options, cette configuration bénéficie en France d’un bonus « écologique » de 7 000 euros (5 000 euros pour les professionnels), soit un prix attractif de 26 890 euros. Parmi la dotation de série, on listera les sièges avant et le volant en cuir chauffants, l’écran central tactile de 10 pouces, le système de navigation ou encore le régulateur adaptatif. Pour les jantes alu (à partir de 700 euros) ou la pompe à chaleur (1 290 euros), le client devra piocher dans la courte liste d’options disponibles.

Volkswagen ID.3 : les 30 000 exemplaires de la version 1st ont tous été vendus

L’avis de la rédaction

Dans un contexte marqué par une forte croissance des ventes de modèles électriques en Europe, Volkswagen ajoute une version d’entrée de gamme équipée d’une petite batterie dont la capacité utile de 45 kWh offre 350 km d’autonomie WLTP.

Si, en Allemagne, cette nouvelle pile est également disponible dans une finition Pure bridant la charge à haute puissance à 50 kW, la filiale française en a décidé autrement. De série, la compacte assemblée à Zwickau accepte une puissance de charge de 100 kW limitant le plein (10 à 80 %) à environ 25 minutes sur une station IONITY. En revanche, le chargeur embarqué passe de 11 à 7 kW (pour la charge sur des bornes publiques ou résidentielles) dans les deux pays.

Moins puissante mais plus polyvalente lors des trajets longue distance, une Volkswagen Golf Life 1.0 l TSi de 110 ch avec boîte manuelle se négocie à hauteur de 27 540 euros. L’ID.3 City est donc 650 euros moins chère, sera beaucoup moins chère à l’usage et d’un agrément de conduite supérieur au quotidien.