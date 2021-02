Indemnités kilométriques : majoration de 20 % pour les électriques

Dès 2021, les bénéficiaires de traitement et salaires qui optent pour le régime des frais réels déductibles bénéficieront d’une majoration de 20 % de leurs frais de déplacements professionnels. Seule condition : être propriétaire ou locataire d’une voiture électrique.



Pour dynamiser les ventes de véhicules électriques, l’État français multiplie les aides et autres dispositifs fiscaux. Jusqu’au 30 juin prochain, le montant de l’aide pour l’achat d’un modèle de ce type se monte ainsi à 7 000 euros pour un particulier et à 5 000 euros pour un professionnel. Ce dernier bénéficiera également d’une exonération totale de la taxe sur les véhicules de société (TVS) et aura la possibilité d’amortir la batterie du véhicule dont la base d’amortissement est fixée à 30 000 euros.

Régime des frais réels

Dernier dispositif en date ne concernant que les contribuables qui optent pour la déduction aux frais réels : le gouvernement accorde une majoration de 20 % sur les frais qu’il est possible de déduire des revenus pour les propriétaires de véhicules électriques. Détaillé dans un arrêté publié vendredi 19 février au Journal Officiel, ce coup de pouce peut s’avérer être plus avantageux que l’abattement de 10 % que les services fiscaux appliquent de façon automatique sur la rémunération des salariés.

Cette majoration s’appliquera dans le cadre du versement de l’impôt sur le revenu 2021 effectué sur la base des revenus 2020 et dont la déclaration pourra être faite au printemps. Une nouvelle mesure demandée par la Convention citoyenne pour le climat (CCC) et sur laquelle le gouvernement s’était engagé à mettre en place un barème spécifique pour les électriques dans le cadre du système des indemnités kilométriques.