Hydravion électrique, commandes de Porsche Taycan, blocage de station-service : l’essentiel de l’actu de ce jeudi

Du lundi au vendredi à 19h, offrez-vous un condensé des meilleures actualités liées aux véhicules électriques et hybrides. Aujourd’hui jeudi 12 décembre, au Canada, le vol inaugural d’un hydravion électrifié est couronné de succès, Porsche annonce avoir enregistré plus de 10 000 commandes pour son premier modèle électrique, des propriétaires de véhicules électriques bloquent une station-service en Croatie.

Hydrogène de France : le français Hydrogène de France vient de signer un contrat de transfert de technologie avec le canadien Ballard. Objectif : produire dès 2022 des piles à combustible (hydrogène) dont la puissance sera supérieure à 1 MW destinées à stocker de l’énergie renouvelable intermittente. Les deux partenaires réfléchissent déjà à investir le secteur maritime. Source : BreezCar

Volvo Trucks : le constructeur a récemment ouvert le carnet de commandes de sa gamme de camions électriques destinés aux centres urbains. Désormais, il ambitionne de commercialiser des véhicules électriques lourds pour la construction et la distribution régionale. Deux concepts ont été développés. Source : PR Newswire

IONITY : le réseau de charge à haute puissance pour véhicules électriques a ouvert sa 40e station de charge en France. Située sur l’aire de Langres Perrogney, sur l’A31, cette nouvelle infrastructure est la 188e opérationnelle en Europe. Facilitant un peu plus les longs trajets. Source : Breezcar

Porsche Taycan : selon son PDG Oliver Blume, le constructeur a enregistré 10 000 bons de commande pour sa voiture de sport électrique Taycan. Les premiers exemplaires devraient être livrés chez les concessionnaires américains avant la fin de cette année. Source : Handelsblatt

Tesla-Infiniti : très présente sur le marché nord-américain, la marque Infiniti ne dispose pas encore de modèle 100 % électrique. Et pour satisfaire un client fidèle qui a exprimé son désir d’avoir une voiture électrique, un concessionnaire canadien n’a pas hésité à lui offrir une Tesla Model 3. Source : Breezcar

Toyota Aygo : le constructeur japonais a décidé que la petite citadine aura une succession. Selon Johan Van Zyl, le PDG de la branche Europe, une version purement électrique pourrait également être proposée. Mais le projet n’a pas encore reçu le feu vert. Source : Automotive News Europe

Station-service : pour marquer les esprits et sensibiliser les automobilistes quant au blocage des bornes de recharge par des véhicules thermiques, un club de propriétaires de véhicules électriques a symboliquement bloqué une station essence en Croatie. Une façon originale de faire entendre leur cause, avec le risque d’alimenter un peu plus le discours anti-voiture électrique. Source : Breezcar

Hydravion : au Canada, les sociétés MagniX et Harbor Air ont annoncé le succès du premier vol de leur hydravion converti à l’électrique. Les deux partenaires ont pour ambition d’électrifier l’ensemble de la flotte d’une capacité de 42 passagers de Harbor Air. Source : Electrive