Honda : jusqu’à 645 km d’autonomie pour ses futures électriques … grâce à General Motors

MODÈLES À VENIR - General Motors et Honda renforcent leur coopération dans le but de produire de nouveaux véhicules électriques à autonomie étendue. Des modèles fabriqués par l’américain aux États-Unis destinés à Honda, avec un design intérieur et extérieur conçu par le constructeur nippon, mais embarquant les technologies du géant de Detroit.





Collaborant ensemble dans le domaine des technologies de pointe, notamment sur les piles à combustible et les véhicules autonomes, General Motors (GM) et Honda viennent de renforcer leur partenariat, mais cette fois dans l’objectif de produire des véhicules électriques sous la marque nippone.

Ces futurs modèles devraient utiliser la nouvelle plateforme globale de GM ainsi que sa nouvelle batterie Ultium offrant jusqu’à 645 kilomètres d’autonomie, deux technologies qui serviront à quasiment tous les prochains véhicules électriques du groupe américain. Ils seront assemblés dans les usines de GM aux États-Unis, pour une commercialisation prévue en 2024 sur le marché nord-américain (USA et Canada).





Technologie GM, design et réglages Honda

D’autres technologies issues de la firme de Detroit seront également intégrées aux véhicules parmi lesquelles le service d’assistance OnStat ainsi que le système de conduite semi-autonome Super Cruise, jusqu’ici destinés uniquement aux modèles Cadillac.

Des technologies qui seront intégrées au système d’infodivertissement HondaLink. De son côté, Honda se chargera de développer la carrosserie et le design intérieur et extérieur des véhicules en plus de s’assurer que le châssis et les différents réglages permettent d’obtenir les mêmes sensations de conduite qu’un modèle signé Honda.



Honda : le pari de l’électrique et de l’hybride, l’attentisme sur l’hydrogène

Selon Rick Schostek, vice-président exécutif de la division américaine de Honda Motors, ce partenariat devrait se révéler bénéfique pour les deux parties. Il leur permettra de vastes économies d’échelle. « Cette collaboration permettra de réunir les forces des deux entreprises, tandis que les économies d’échelle et de fabrication combinées apporteront en fin de compte une plus grande valeur aux clients », a-t-il déclaré.