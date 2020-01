Fisker Ocean : le SUV électrique à 37 500 dollars sera importé en Europe

VIDÉO - Second véhicule électrique de la gamme Fisker Inc. après la berline sportive EMotion, le SUV Ocean entend concurrencer le Tesla Model Y. S’il n’entrera en production que fin 2020 et sera probablement importé en Europe courant 2022, ce nouveau modèle compte séduire le marché avec un prix d’accès agressif et une autonomie réelle culminant à 480 km.



Partiellement révélé fin novembre, le second modèle de la gamme 100 % électrique du constructeur américain Fisker Inc. a officiellement été présenté en marge du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas qui ouvrira demain ses portes au grand public.

Leasing à partir de 379 dollars par mois (hors aides et taxes)

Le Président de l’entreprise, le danois Henrik Fisker, qui a bénéficié à la fin des années 2000 - via la structure Fisker Automotive - du généreux dispositif de prêts mis en œuvre par la Calfornie afin d’accélérer la conception et la production de véhicules à faibles émissions polluantes, a officiellement présenté le modèle la nuit dernière.

Concurrent direct du Tesla Model Y sur le segment des SUV familiaux à chaîne de traction électrique, le véhicule entrera en production fin 2020 et sera commercialisé outre-Atlantique à un tarif de 37 499 euros (hors aides et taxes). Soit environ six mois après le démarrage de la fabrication du Model Y.

Le Fisker Ocean sera aussi disponible en leasing via une mensualité de 379 dollars et un premier acompte de 2 990 dollars. Des tarifs particulièrement attractifs compte-tenu du gabarit et des caractéristiques de la chaîne de traction.

Une commercialisation attendue en Europe courant 2022

Embarquant une batterie Lithium-Ion conventionnelle - la technologie à électrolyte solide soutenue financièrement par Caterpillar ne devrait être déployée qu’à l’horizon 2025 - d’une capacité totale de 80 kWh, le modèle offrira jusqu’à 480 km d’autonomie en conditions réelles d’utilisation. Pas un mot en revanche sur le système de charge ou les éventuels accords noués avec des exploitants d’infrastructures. En 2017, Fisker Inc. ambitionnait pourtant de déployer en propre un réseau de charge à haute puissance.

En option, le véhicule long de 4,64 mètres pourra recevoir un toit solaire capable, dans les zones à fort taux d’ensoleillement, de recouvrer jusqu’à 1 600 km par an. Décliné dans des versions deux et quatre roues motrices, le SUV exécuterait le 0 à 98 km/h en 2,9 secondes. Soit 0,6 seconde de moins que le Model Y sur le même exercice.



Batterie solide : Caterpillar investit dans la start-up Fisker

Baptisé Ocean en référence aux nombreux éléments de l’habitacle réalisés à partir de bouteilles plastiques et de filets de pêche ramassés sur les plages - Renault a entrepris une démarche similaire sur sa nouvelle ZOE -, le nouveau modèle peut être commandé aux États-Unis depuis la fin novembre via le site internet du constructeur ou son application mobile. En Europe, le véhicule qui sera présenté au salon de Genève en mars prochain devrait être commercialisé courant 2022.

