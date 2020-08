États-Unis : 521 tours de la Terre pour les bus électriques du chinois BYD

LE CHIFFRE DU JOUR - Numéro 1 mondial sur le marché du bus électrique, le chinois BYD vient d’annoncer que l’ensemble de ses bus à batteries actuellement en circulation aux États-Unis ont parcouru plus de 21 millions de kilomètres. Soit l’équivalent de 521 tours du monde.



Sur le très prometteur marché mondial du bus électrique, le chinois BYD multiplie les succès et les nouveautés : après avoir équipé les flottes de nombreux aéroports - dont ceux d’Amsterdam et de Bruxelles -, d’avoir remporté la plus importante commande du genre sur le Vieux Continent, célébrer début 2019 la production de son 50 000e bus « zéro émission » ou annoncé aux États-Unis une garantie de 12 ans de ses chaînes de traction, l’entreprise chinoise née en 1995 vient de battre un nouveau record.

Équivalent au retrait de 13 000 voitures

Outre-Atlantique, l’ensemble des bus électriques exploités par les clients de la firme de Shenzhen ont ainsi parcouru un total de 13 millions de miles (près de 21 millions de kilomètres), soit l’équivalent de 521 fois le tour de la Terre. Tout en évitant l’émission de quelque 16 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.

Fabriqués à Lancaster, en Californie, les bus à batteries de BYD évitent chacun l’émission d’environ 1 690 tonnes de CO2 au cours de leur carrière évaluée à 12 ans, selon le Département américain des Transports.

Par ailleurs, ce nouveau record équivaut à retirer 13 000 voitures particulières de la route. Et, empilées les unes sur les autres, celles-ci seraient trois fois plus hautes que le mont Everest.

12,5 millions de litres de gasoil économisés

Au total, les 50 clients de la firme chinoise ont économisé 12,5 millions de litres de gasoil, représentant des millions de dollars d'économies pour les contribuables américains, selon les estimations communiquées par les opérateurs de transport en commun.

Client de BYD, l'Antelope Valley Transit Authority (AVTA) a annoncé le mois dernier avoir franchi la barre des 3 millions de miles (4,8 millions de km) en mode « zéro émission ». L'AVTA estime avoir ainsi économisé 769 231 gallons de diesel (2,9 millions de litres), ce qui équivaut à une économie de plus d'un million de dollars en frais de carburant après avoir déduit le prix de l'électricité.