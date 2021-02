En 2030, Ford vendra exclusivement des voitures électriques en Europe

STRATÉGIE - En retard sur le marché de la voiture électrique, Ford vient d’annoncer un investissement d’un montant de 830 millions d’euros destiné à son usine allemande de Cologne. Objectifs : en faire le premier site du groupe dédié à l’électrification et accueillir dès 2023 la production de sa première électrique de grande série. Dès 2030, l’américain ne commercialisera plus que les modèles « zéro émission » en Europe.



Habituellement animée par les festivités liées au Carnaval - l’un des plus importants d’Allemagne annulé cette année en raison de la pandémie de Covid-19 -, la ville de Cologne a accueilli le 17 février avec enthousiasme l’annonce de Ford de transformer son principal site de production européen en un centre dédié à l’électrification, le premier du genre pour le groupe dans le monde. 830 millions d’euros seront injectés dans la modernisation du site qui accueillera le premier modèle électrique de grande série dont l’assemblage débutera au second semestre 2023.

Un avenir 100 % électrique en Europe

Soumis à des contraintes grandissantes en matière d’émissions de CO2 de ses véhicules, le constructeur à l’ovale bleu a engagé un ambitieux programme d’électrification, sans pour autant échapper aux sanctions financières liées à la mise en place de la réglementation CAFE sur le Vieux Continent. Pour s’assurer une place dans la course à la voiture électrique que son grand concurrent General Motors a initié fin janvier - d’ici 2035, le groupe ne vendra que des véhicules « zéro émission » -, Ford a doublé ses investissements dans le monde.

Dès 2026, la division européenne proposera chacun de ses modèles avec une chaîne de traction hybride rechargeable ou 100 % électrique aux côtés des blocs diesel et essence conventionnels. Quatre ans plus tard, l’ensemble de la gamme voitures particulières (VP) renoncera aux motorisations thermiques, y compris le Plug-in Hybrid considéré comme une technologie de transition. Numéro 1 européen sur le marché des utilitaires légers (VUL) pour la sixième année consécutive, Ford lancera son premier modèle « zéro émission » en 2024. À l’horizon 2030, deux tiers des ventes devraient être assurées par des chaînes à batteries rechargeables.

Une première électrique de grande série

« Notre annonce (…) de transformer notre usine de Cologne, siège de nos opérations en Allemagne depuis 90 ans, est l'une des plus importantes que Ford ait faites depuis plus d'une génération », a déclaré jeudi dernier Stuart Rowley, directeur général européen du constructeur. Pour Martin Hennig, président du comité général d'entreprise de Ford-Werke GmbH, l’objectif est aussi d’offrir « à nos employés une perspective à long terme tout en les encourageant à contribuer à façonner cet avenir électrique. » Une perspective qui plaira aux représentants du personnel. Leurs homologues britanniques ont récemment été confrontés à la suppression de 2 000 emplois de la part du groupe Jaguar Land Rover, engagé lui aussi dans un ambitieux programme d’électrification.

Sur le continent, l’ensemble des sites seront à terme mis à contribution pour atteindre les objectifs de l’entreprise, parmi lesquels ceux de Saarlouis (Allemagne) - où fut assemblée l’anecdotique Focus Electric - et de Craiova (Roumanie). Concernant la future électrique de grande série qui sera assemblée à Cologne à compter du second semestre 2023, Ford n’a pas encore apporté de détails, précisant qu’un deuxième modèle à batteries est déjà à l’étude. L’allié Volkswagen a été plus disert, son PDG Herbert Diess confirmant sur Twitter que le futur véhicule sera basé sur la plateforme modulaire MEB.

Ford : l’électrification ou les sanctions financières

Nouveautés hybrides annulées

La priorité donnée à l’hybride rechargeable et à l’électrique se fera au détriment de la technologie « full hybrid » montée sur la familiale Mondeo et récemment adoptée par les monospaces S-Max et Galaxy. Selon l’hebdomadaire allemand Automobilwoche, plusieurs nouveautés hybrides ont été annulées dans le cadre du plan produits remodelé. Pour s’aligner sur les ambitieux objectifs de réduction des émissions exigés par les principaux régulateurs de la planète, Ford n’a désormais d’autre choix que de convertir massivement sa gamme à la batterie rechargeable.