En 2020, Tesla a produit plus de 500 000 voitures électriques

LE CHIFFRE DU JOUR - Malgré la pandémie de coronavirus, Tesla a produit 509 737 véhicules électriques et livrés 499 550 clients dans le monde en 2020. Soit moitié moins que l’objectif fixé en 2016 par Elon Musk. Reste que la performance est remarquable et que les chiffres devraient poursuivre leur progression rapide grâce aux Gigafactories de Shanghai et de Berlin.



Au printemps dernier, la firme de Palo Alto démontrait sa capacité à produire et livrer ses véhicules électriques, et ce malgré les restrictions de circulation et les fermetures administratives engendrées par la pandémie de coronavirus. En Europe, Tesla avait ainsi réussi à placer sa familiale Model 3 au second rang des voitures particulières (VP) les plus vendues au mois de mars, toutes motorisations confondues.

Progression des livraisons de 36 %

Dix-sept ans seulement après sa création, l’entreprise californienne a réussi un quasi-exploit en livrant un total de 499 550 véhicules sur l’ensemble de l’année 2020 dans le monde. Si l’objectif de 500 000 mises à la route a été contrarié par la pandémie, celui de franchir le cap du demi-million d’unités produites sur 12 mois a été atteint.

Sur la période, Tesla qui a inauguré fin 2019 son site d’assemblage à Shanghai (Chine) et poursuit la construction de son premier site européen dans la région de Berlin (Allemagne) a produit très exactement 509 737 Model S, X, 3 et Y.

Uniquement assemblés à Fremont (Californie), la grande berline Model S et le grand SUV Model X ne représentent plus que 11 % de ce total (à 54 805 unités). Une contreperformance liée en partie à l’arrêt des chaînes durant plusieurs semaines à Shanghai en début d’année et, depuis la mi-décembre, de celles de Fremont. Une pause qui alimente les spéculations concernant un éventuel restylage de ces deux modèles.

En 2019, Tesla livrait déjà 367 500 véhicules électriques dans le monde et franchissait pour la première fois au quatrième trimestre la barre des 100 000 exemplaires livrés sur un seul trimestre. Un an plus tard, les livraisons globales ont crû de 36 % tandis que 180 570 véhicules ont été livrés aux clients sur les trois derniers mois.

Année Livraisons mondiales 2012 2 650 2013 22 477 2014 31 655 2015 50 580 2016 76 295 2017 103 097 2018 245 240 2019 367 500 2020 499 550

L’avis de la rédaction

De 2 650 unités en 2012 lorsque l’entreprise née en 2003 au cœur de la Silicon Valley lançait la Model S à 245 240 unités en 2018 lors de la commercialisation de la Model 3 aux États-Unis et désormais 499 550 unités en 2020, Tesla poursuit inexorablement sa croissance sur le prometteur marché de la voiture électrique.

Et quand bien même les objectifs initiaux d’Elon Musk de vendre 1 million de véhicules dès 2020 a été repoussé de quelques années - le directeur général a dû se contenter du millionième véhicule assemblé en mars 2020 -, la montée en puissance de la Gigafactory de Shanghai associée à la mise en service de l’usine dans la région de Berlin devrait faire croître fortement les livraisons sur la période 2021-2023.

Restent que les chiffres annuels sont remarquables, compte-tenu de l’impact de la pandémie sur l’économie mondiale et sur l’appareil productif. L’an passé, Tesla a su ainsi tirer son épingle du jeu, essentiellement grâce à son modèle de distribution où toute négociation en ligne est impossible et à ses showrooms détenus en propre.