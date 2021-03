Écoles : un projet de 1400 bus électriques aux États-Unis

LE CHIFFRE DU JOUR - Outre-Atlantique, les écoles publiques du comté de Montgomery ont passé commande d’un total de 326 bus électriques. Financée sans subvention fédérale, cette flotte « zéro émission » constitue la première pierre du plan d’électrification des 1 422 bus diesel que compte la région située dans l’État du Maryland.



Dans l’État du Maryland, le conseil de l’éducation du comté de Montgomery a voté à l’unanimité la semaine passée la passation du marché public concernant la location de 326 bus électriques. D’une durée de 16 ans, le contrat assorti d’un budget de 169 millions de dollars a été adopté dans le cadre du plan d’électrification de la flotte de bus scolaires du comté qui rassemble 1 422 unités.

Batteries fournies par Proterra

Moins d’un mois après l’annonce du nouveau Président Joe Biden de son ambitieux programme d’électrification de la flotte fédérale qui compte quelque 645 000 véhicules, cette commande est considérée comme la plus importante de ce type aux États-Unis. Pour les partisans de la mobilité électrique, le contrat est appelé à devenir un exemple à suivre pour les districts scolaires ainsi que par les agences gouvernementales de tout le pays.

Financée sans subventions fédérales mais avec l’appui de la Maryland Energy Association (MEA) qui a versé 817 000 dollars sous la forme d’aides, la flotte sera fournie par le constructeur Thomas Built Buses Inc., une division de Daimler AG, et embarquera une technologie de batterie développée par Proterra Inc. dans le cadre d'un accord coordonné par Highland Electric Transportation Inc.

Autonomie de 220 km et technologie V2G

D’une capacité de 226 kWh, l’accumulateur devrait offrir une autonomie d’environ 220 km en conditions réelles d’exploitation. Assemblé en Caroline du Nord, l’unique modèle Saf-T-Liner C2 Jouley aura pour mission de desservir 200 écoles et de transporter quotidiennement 160 000 écoliers lorsque l’ensemble de la flotte sera opérationnelle.

En prime, les véhicules rechargeront leurs batteries la nuit lorsque le prix de l’électricité sera au plus bas et seront équipés d’un dispositif vehicle-to-grid (V2G) qui leur permettra de réinjecter de l’énergie dans le réseau lors des pics de consommation et d’être rémunéré pour cette opération.

Avec Proterra, Daimler veut électrifier les bus scolaires aux États-Unis

Le bus scolaire parfaitement adapté à l’électrique

Sans détailler le coût de location de chaque bus, Todd Watkins, le directeur des transports des écoles publiques du comté, a précisé à l’agence Bloomberg que le coût total de possession (TCO) sera équivalent à celui d’un bus diesel de même catégorie. « J’ai entendu lors de conférences nationales que [l’électrique] allait prendre le dessus sur l’industrie des autobus scolaires », ajoutant que les autobus scolaires sont un choix naturel pour l’électrification de tout le parc. « Nous savons exactement où ils vont être du jour au lendemain et nous savons jusqu'où ils vont aller. C'est en quelque sorte le véhicule parfait pour l'électrification. »

Le comté devrait recevoir les 25 premiers bus d'ici la fin de l'année. 61 exemplaires supplémentaires seront livrés à l'automne 2022 et environ 120 autres pour chacune des deux années restantes de la seconde phase du contrat. Un premier pas dans l’électrification des bus scolaires, mais un projet anecdotique au regard du parc existant. À l’échelle des États-Unis, ce ne sont pas moins de 480 000 bus jaunes alimentés au gasoil qui transportent chaque jour plus de 25 millions d’enfants.