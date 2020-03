BMW i8 : fin de carrière pour la sportive hybride rechargeable

C’est désormais officiel : la BMW i8 verra sa production s’arrêter. Écoulée à plus de 20 000 exemplaires depuis son lancement en 2014, la sportive hybride rechargeable la plus vendue de la planète tire sa révérence le mois prochain.





Onze ans après avoir révélé sa supercar i8 sous la forme d’un concept au salon de Francfort, BMW annonce aujourd’hui l’arrêt de la production du modèle. Le compte à rebours est déjà lancé pour s’arrêter au mois d’avril 2020. Rappelons que cette décision a déjà été évoquée en septembre dernier, à l’occasion de la présentation d’une série limitée i8 Ultimate Sophisto, proposée à seulement 200 exemplaires.

La sportive hybride rechargeable aura donc connu six années de belle carrière après sa commercialisation en 2014 dans sa version coupé, complétée par une déclinaison roadster en 2018. Un modèle qui, rappelons-le, avait connu une étape importante dans sa production en décembre 2019, célébrant le 20 000e exemplaire sorti des chaînes de montage situées au sein de l’usine de Leipzig (Allemagne).





Modèle sportif le plus cher de BMW

Vendu à plus de 20 000 exemplaires dans les deux types de carrosserie, l’i8 est devenue au fil des ans la voiture de sport hybride rechargeable la plus vendue au monde. Le modèle figure pourtant parmi les plus chers du portefeuille de BMW, avec un prix débutant à 142 000 euros pour la variante coupé et à 159 000 euros pour le roadster.



BMW i3 : la citadine électrique sera produite jusqu’en 2024

Dans sa version de production, la BMW i8 propose une chaîne de traction hybride rechargeable combinant un trois cylindres essence de 231 ch (320 Nm) à un moteur électrique de 143 ch (250 Nm) pour une puissance combinée de 357 ch et 570 Nm de couple. De quoi exécuter l’exercice du 0 à 100 km/h en 4,6 secondes pour une vitesse de pointe bridée à 250 km/h. En termes d’autonomie électrique, l’i8 propose une cinquantaine de kilomètres grâce à son pack batterie d’une capacité de 11,6 kWh.