INDISCRÉTIONS - Dans le cadre de son plan d’électrification, BMW compte lancer d’ici la fin 2023 25 modèles électrifiés, dont un modèle de grande berline tout électrique, qui aura pour mission de concurrencer les Tesla Model S et autres Audi e-tron GT ou encore des Mercedes-Benz EQS. Baptisé i6, il s’agirait d’un coupé quatre portes qui devrait être lancée vers 2024.





BMW est aujourd’hui l’un des acteurs les plus investis sur le marché de la voiture électrique et hybride rechargeable. Le constructeur allemand vient d’ailleurs de franchir le cap des 500 000 voitures électrifiées vendues dans le monde depuis le lancement de la BMW i3 en 2013. Un modèle qui continuera d’être produit dans son usine ultra-moderne de Leipzig jusqu’en 2024.

Une gamme complète à très faibles émissions de CO2 qui s’apprête à accueillir de nouveaux modèles tels que l’iX3, l’iNext, l’i4 et, selon les indiscrétions recueillies par Autoblog Italie, l’i6, selon. À en croire la publication italienne, BMW serait effectivement en train de travailler sur un modèle de grande berline à batteries dont la mission sera de concurrencer les Porsche Taycan, Audi e-tron GT et Mercedes-Benz EQS ou encore la Tesla Model S.





Deux capacités de batteries au choix : 90 et 120 kWh

Selon les derniers éléments, le modèle adoptera un style de carrosserie coupé à quatre portes, inspiré de la BMW i Vision Dynamics, et débarquera sur le marché en 2024. Déclinée en plusieurs versions, la version d’entrée de gamme de l’i6 serait équipée de deux moteurs et développerait 544 ch alors qu’une variante M Performance proposerait elle quelque 680 ch.



Dans le plancher, deux tailles de batteries à technologie lithium-polymère : la plus petite développerait une capacité énergétique de 90 kWh offrant une autonomie de 560 km et la plus grande 120 kWh, de quoi permettre de parcourir jusqu’à 700 km sur une seule charge.

Pour rappel, la première Model S du constructeur californien Tesla a été livré à son premier client nord-américain en 2012.

