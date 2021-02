Batteries : le français Forsee Power lève 105 millions d’euros

Le spécialiste français des batteries « sur-mesure » Forsee Power annonce avoir bouclé un nouveau financement d’un montant de 105 millions d’euros. De l’argent frais qui servira notamment à accélérer la commercialisation d’accumulateurs extra-plats et à conquérir de nouveaux segments de marchés.



Mi-janvier, l’industriel né en 2011 de la fusion des sociétés Uniross Industries, Energy One, Ersé puis Dow Kokam France annonçait la présentation au printemps prochain d’une nouvelle génération de modules de batteries extra-plates. Produits en série à compter de la fin 2021, ces accumulateurs qui embarquent des cellules NMC intégreront les bus électriques du britannique Wrightbus.

Modules de batteries extra-minces

Un mois plus tard, l’entreprise qui dispose d’un site de production ultra-moderne à Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) annonce avoir réalisé un nouveau tour de table d’un montant total de 105 millions d’euros, dont 50 millions d’euros sous la forme d’un prêt auprès de la Banque européenne d’Investissement (BEI). Le prêt - le second contracté auprès de la BEI depuis 2017 et le « plan Juncker » - servira essentiellement à renforcer les activités actuelles de l’industriel et à développer des produits pour de nouveaux marchés tels que les véhicules agricoles, de construction ou les utilitaires légers urbains.

Les 55 millions d’euros supplémentaires seront notamment destinés à la commercialisation et à l’assemblage des modules de batteries ultra-minces. Une gamme baptisée SLIM à refroidissement liquide qui couvrira des capacités oscillant entre 5 et 21 kWh (50 à 120 V) capable d’intégrer plus facilement le toit, le plancher ou même la poupe d’un bus électrique. Une nouvelle technologie qui sera produite sur le site de Chasseneuil dont la capacité actuelle de 1 GWh par an est appelée à être étendue à 4 GWh.

Batteries pour bus électriques : Forsee ouvre une usine à Poitiers

L’avis de la rédaction

Véritable pépite française soutenue par les collectivités locales et l’Europe via la BEI, Forsee Power a déjà séduit le groupe CNHI (Iveco et Heuliez), Alstom pour son bus Aptis, l’espagnol Caetano Bus ou encore le nord-irlandais Wrightbus. Le groupe s’est également positionné sur le ferroviaire avec Alstom (TER Regiolis et Socofer), sur les véhicules industriels avec Kubota ainsi que sur les deux-roues en fournissant en accumulateurs le chinois NIU Technologies.

L’entreprise qui couvre de nombreux segments de marchés, du scooter aux bus et camions électriques, en passant par les utilitaires légers, le ferroviaire, le maritime et les applications industrielles compte profiter de ces fonds pour conquérir de nouveaux marchés, à l’image des engins de construction, des véhicules agricoles et des utilitaires urbains. Trois segments qui, sous la contrainte des normes d’émissions, des coûts d’exploitation ou encore des restrictions de circulation, multiplient les nouveautés électrifiées afin de poursuivre des chantiers en centre-ville, réduire la consommation de carburant et contourner le bannissement des véhicules diesel dans les grandes métropoles.